Der Hallesche FC hat in Vorbereitung auf die bevorstehende Regionalliga-Saison das nächste Ausrufezeichen gesetzt und Cyrill Akono vom VfB Lübeck verpflichtet. Das gaben die Saalestädter am Samstag (22. Juni 2024) bekannt. Zur Vertragslaufzeit des 24-Jährigen machte der HFC keine Angaben.

Trotz seines noch relativ jungen Alters verfügt Akono bereits über die Erfahrung aus sieben Drittliga-Spielzeiten. Der gebürtige Münsteraner genoss große Teile seiner Ausbildung beim SC Preußen Münster, wo er in der Saison 2017/2018 auch sein Profidebüt gab. Es folgten Stationen bei Mainz 05 II, dem VfB Lübeck, dem SC Verl, der Zweitvertretung des BVB - sowie zuletzt eine weitere Saison in Lübeck. Insgesamt kam Akono in Liga drei bereits 118 Mal zum Einsatz und erzielte dabei 23 Treffer (sieben Assists).