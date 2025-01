Nach einer Pressemitteilung vom Samstag habe der 20-Jährige um die Auflösung des bis Juni 2025 laufenden Vertrags gebeten. Sportdirektor Chris Löwe sagte: "Jannick ist aufgrund seiner geringen Spielanteile mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Verein zu verlassen, um in Zukunft mehr Spielpraxis zu erhalten. Nach einem Austausch zwischen Cheftrainer, Geschäftsführer und mir sind wir schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir Jannick keine Steine in den Weg legen möchten. Wir bedanken uns bei Jannick für viereinhalb Jahre in unserem Verein und wünschen ihm bei seiner zukünftigen Aufgabe alles Gute und größtmögliche Erfolge."

Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS