Löders momentan erster Verfolger ist Nico Hermann vom westfälischen VSV Wenden (21,9%). Dahinter wiederum darf Maximilian Hill vom Thüringer Landesklasse-Vertreter FSV 06 Ohratal noch hoffen (14,1%). Mittelfeldspieler Hill hatte Anfang August 2024 am 1. Spieltag auf denkbar kuriose Art und Weise den 2:1-Auswärtssieg der Ohrataler bei der SG SV Borsch 1925 eingeleitet, als er allein auf Borsch-Torwart Adrian Buberl zulief, an den linken Pfosten schob, dabei ins Stolpern geriet, um dann im Fallen den Ball an seinen Kopf bekam, wodurch er zum frühen 1:0 (5.) abstaubte.