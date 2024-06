Der 24-Jährige steht auf der Wunschliste der Thüringer ganz weit oben, der Verein bestätigte SPORT IM OSTEN, dass man in Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler ist. Es gebe aber Gegenwind aus der Fanszene. Was auch deutlich zu sehen war, es prangte ein großes Graffiti in Stadionnähe mit: "Seidemann verpiss dich". Der aktuelle Stand sei, dass es noch keinen Vertrag mit Seidemann gebe. Man könne auch nicht sagen, ob der Flügelflitzer mittlerweile überhaupt noch unterschreiben will. Über das Thema hatte die Bild € zuerst berichtet.

Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen