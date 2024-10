Besser könnte die Stimmung in Leipzig-Probstheida nicht sein. 29 Punkte nach elf Spieltagen, noch keine Saisonniederlage und am vergangenen Sonntag der Sieg im Derby gegen Chemie Leipzig. Unweigerlich kommen da erste Überlegungen auf, was der Verein eigentlich machen würde, sollte die Mannschaft mit ihrem Cheftrainer Jochen Seitz weiter so abliefern. Vize-Präsident Frank Viereckl verweist auf den frühen Zeitpunkt der Saison. Man müsse mit Rückschlägen rechnen, habe noch kein Spiel gehabt, wo man so richtig dominiert hätte.