Der 24-jährige Sirch war in der abgelaufenen Spielzeit bei Lok mit 13 Toren sogar bester Knipser der Mannschaft. Insgesamt bestritt er 109 Regionalliga-Spiele. Jetzt freut er sich auf die große neue Herausforderung: "Als ich das Angebot vom FCK bekommen habe, war mir sofort klar, dass nur dieser Verein für mich in Frage kommt. Die guten Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich in meinem Entschluss gestärkt. Ich freue mich schon riesig auf das Stadion und die tollen Fans!", wird er in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.