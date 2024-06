Zudem habe sich der Verein für Zimmermann entschieden, weil der Coach nachgewiesen habe, "dass er Spieler besser machen kann, in Jena und in Köln." Mit Carl Zeiss stieg er 2017 aus der Regionalliga in zwei Relegationsspielen gegen Viktoria Köln in die 3. Liga auf. Von seinen Spielern bei 1. FC Köln II schafften es unter anderem die Angreifer Damion Downs und Florian Dietz, Mittelfeldspieler Mathias Olesen sowie Abwehrspieler Elias Bakatukanda in den Bundesliga-Kader der Kölner. Bei HFC-Kontrahent 1. FC Magdeburg schaffte mit Tim Sechelmann ein ehemaliger Zimmermann-Spieler den Sprung in die 2. Liga.