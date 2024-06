Drittliga-Absteiger Hallscher FC setzt weiter auf Neuzugänge mit HFC-"Stallgeruch". Am Mittwoch gaben die Hallenser die Verpflichtung von Joscha Wosz bekannt. Der Mittelfeldspieler ist bereits der fünfte Spieler mit HFC-Vergangenheit, der an die Saale zurückgeholt wurde. Zuvor wurden Kilian Zaruba , Burim Halili , Jan Löhmannsröben und Luka Vujanic zurückgeholt.

Der 21-jährige Wosz kommt von Drittligist SC Verl, wo er in der vergangenen Saison allerdings nur zu acht Einsätzen kam. Zuvor kickte der Sohn von HFC-Legende Dariusz Wosz bei RB Leipzig. Von der Leipziger U17 und U19 schaffte es der Offensivmann bis hin zu drei Bundesliga-Einsätzen und einem Spiel im DFB-Pokal. Das Trikot des HFC trug Wosz in der Jugend sowie in der Drittliga-Rückrunde 2021/22, wo die damalige HFC-Leihgabe zu 13 Einsätzen kam.