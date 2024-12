Die 90 Minuten vorher waren allerdings deutlich weniger entspannt. In einem Sieben-Tore-Spektakel rang Zwickau Regionalliga-Aufsteiger Zehlendorf mit 4:3 nieder. Albert freute sich, kritisierte aber: "Wir hätten nach dem 1:0 viel mehr nachwaschen müssen. Somit ist es nochmal eng geworden. Wir kriegen sinnlose Tore, weil wir pennen." Am Ende bleibt aber der Sieg – und damit auch die Serie. Fünf Spiele in Folge haben die "Schwäne" jetzt gewonnen, sich in der Tabelle auf Rang drei nach vorn gekämpft. Beim Sieg gegen Zehlendorf traf Albert nicht – musste er auch nicht. Albert erzielt schließlich nur echte Volltreffer.