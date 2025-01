Bereits am Dienstagnachmittag steht für Seidel das erste Training mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Programm. "Als klar war, dass es für mich in Unterhaching über den Winter hinaus nicht weitergehen wird, hat sich Chris Löwe sehr früh bei mir erkundigt, ob ich mir vorstellen könnte, in der Rückrunde zu meinem Heimatverein zurückzukehren. Wir haben uns vertrauensvoll ausgetauscht und er hat mir eine Perspektive aufgezeigt, die mich überzeugt hat, zum CFC zurückzukehren", so Seidel, dessen bis 2026 laufender Vertrag beim Drittligisten zuvor aufgelöst worden war.