Zwar konnte Petermann nach kurzer Behandlungspause weiterspielen, musste sich aber zu Beginn dieser Woche weiterführenden Untersuchungen unterziehen. Im Rahmen eines MRT wurde dabei am rechten Knie ein Teilanriss des Außenbandes diagnostiziert, was zur Folge hat, dass der gebürtige Mainzer vier bis sechs Wochen ausfällt.

"Das ist, nachdem ich bereits im Vorjahr zum Saisonbeginn wegen einer Knieverletzung lange Zeit ausfiel, besonders bitter für mich", sagte Petermann. Er will aber kämpfen: "Ich versuche, das Positive zu sehen: Die Verletzung ist nicht so schwer wie der Innenbandriss im letzten Jahr und ich werde deutlich schneller wieder auf dem Platz stehen, als dies in der vergangenen Saison der Fall war."