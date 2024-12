Der BFC Dynamo hat eine eher enttäuschende Hinrunde in der Regionalliga Nordost hingelegt. Mit 25 Punkten und Platz sieben blieben die Berliner hinter den Erwartungen, immerhin galt der BFC als einer der Favoriten für Platz eins. Holprig lief es in Hohenschönhausen, wo nach sechs Spielen Trainer Andreas Heraf aus gesundheitlichen Gründen das Amt bereits abgeben musste. Dennis Kutrieb, Ex-Spieler des BFC, übernahm. Doch eins fehlte, die Kontinuität. Und auch ein wenig das Glück, wie am letzten Wochenende, als man trotz Überlegenheit in Zwickau durch ein Last-Minute-Tor mit 0:1 verlor. "Wir dominieren die zweite Halbzeit komplett, müssen aber einfach Tore schießen", fasste Trainer Kutrieb zusammen.