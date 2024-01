Wie der NOFV am Montag (22.01.2024) bekannt gab, soll die Saison 2024/2025 am letzten Juli-Wochenende (26.-28. Juli 2024) beginnen. Die Winterpause der Saison endet dafür erst am Wochenende 31. Januar bis 2. Februar 2025 mit dem 20. Spieltag. Ursprünglich hatte der NOFV die Saison Anfang August beginnen und die Winterpause eine Woche eher beenden wollen. Die Winterpause beginnt nach dem 16.12.2024.