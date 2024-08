Der Trend war gesetzt, die BSG spielte fortan mit breiter Brust, auch wenn sie eher auf Fehler des Gegners wartete. Vor allem Kaymaz, Ratifo und Florian Kirstein setzten die BFC-Abwehr getreu dem Motto „Defensivarbeit beginnt in der Offensive“ aufmerksam unter Druck und sorgten so für einige Fehler bei den Gästen.

Der BFC sollte in der zweiten Hälfte also etwas mehr zeigen, tat dies aber nicht. Wieder war es nur die Chemie, die wirklich Gefahr ausstrahlen konnte. Gegen Kirstein war zunächst Karim El Abed zur Stelle (54.), wenig später zwang Ratifo Leon Bätge im Kasten der Hohenschönhauser zur Parade (55.).

Erst kurz vor Schluss zog Dynamo noch einmal das Tempo an, doch Chemie zog mit und hatte im Gegensatz zu Dynamo tatsächlich gefährliche Möglichkeiten. So zum Beispiel der eingewechselte Maximilian Jagatic, der allerdings knapp vor dem Tor an einer Hereingabe von rechts vorbeirutschte (82.). Selbst als Dynamo den BSG-Strafraum förmlich belagerte behielt Chemie das Spiel im Griff und ließ keine eindeutige Torchance zu. Stattdessen fielen die Gäste noch einmal negativ auf: Kurz vor Abpfiff kassierte Ivan Knezevic seine zweite Gelbe Karte (85.) und musste den Platz also fünf Minuten früher als seine Mitspieler verlassen.