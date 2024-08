Die äußeren Bedingungen für das erste Heimspiel des neuen Cheftrainers waren gegeben. Das Bruno-Plache-Stadion war mit 4.017 Zuschauern sehr gut gefüllt. Bis auf den leicht angeschlagenen Laurin von Piechowski setzte Jochen Seitz auf die Siegerelf von Altglienicke. Adrian Kireski begann in der Abwehr. Doch der große Sturmlauf blieb zunächst aus – auch weil Luckenwalde gefällig kombinierte und immer wieder gefährlich vor dem Leipziger Tor auftauchte.

In der 13. Minute dann die kalte Dusche: Philipp Kühn wurde nach einem Fehler im Mittelfeld geschickt und traf aus 15 Metern ins linke Eck. Danach dominierten die Gäste, Lok kam auch wegen einiger technischer Fehler nicht richtig ins Spiel. Das änderte sich in der 27. Minute, als Ryan Adigo zum Solo ansetzte, den Ball am FSV-Keeper spitzelte, aber Levin Mattmüller vor der Torlinie klären konnte. Zwei Ecken später lag der Ball im Tor: Mingi Kang köpfte nach Dombrowas Flanke ein. Es folgten gute Angriffe der Gastgeber, einige verheißungsvolle Szenen im Luckenwalder Strafraum, aber nicht der erlösende Führungstreffer.