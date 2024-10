Der FC Rot-Weiß Erfurt und der Chemnitzer FC haben sich am Sonntag (27.10.2024) mit einem torlosen Remis getrennt. Damit blieben die Thüringer, die nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang den möglichen Sieg auch aufgrund eines verschossenen Elfmeters verpassten, im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Der CFC hängt weiter im Keller - mit der schlechtesten Offensive der Liga.

Die Gäste aus Sachsen hatten zunächst mehr Ballbesitz, während sich Erfurt auf die Arbeit gegen den Ball konzentrierte. In der 20. Minute versuchte es Jong-min Seo aus 20 Metern, der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Kurz darauf zog auch Luis Fischer aus der Distanz ab und prüfte Lorenz Otto im RWE-Tor (25.). Die Gastgeber probierten es hier und da über Konter, etwa über Robbie Felßberg (29.) und Ben-Luca Moritz (32.), doch die CFC-Abwehr passte jeweils auf. So ging es torlos in die Kabinen.