Man merkte den Chemikern an, dass sie die bittere 0:5-Pleite in Jena mit einer guten Leistung ad acta legen wollten. Die Einstellung der Mannschaft stimmte. Die Chemiker verteidigten robust und starteten einige sehenswerte Vorstöße, die aber nicht zum Erfolg führten. Die Babelsberger dagegen, die auf ihren Goalgetter Daniel Frahn (11 Tore) verzichten mussten, waren durchaus bissig und erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. In der 13. Minute musste Chemie-Keeper Benjamin Bellot bei einem Postelt-Schuss höllisch aufpassen und verhinderte den Rückstand.