Was auffällt: Der FC Rot-Weiß Erfurt gehört nicht zu den Auserwählten, was angesichts von gut 120.000 Zuschauern, die in der vergangenen Saison zu den Heimspielen ins Steigerwaldstadion gepilgert sind, sorgt für Verwunderung und Ärger – nicht zuletzt beim traditionsreichen Fußball-Regionalligisten.



Erfurts Geschäftsführer Franz Gerber reagierte ungehalten, stellte in einer am Donnerstag (1. August) veröffentlichten offiziellen Vereinsmitteilung sogar das gesamte Engagement "zumindest in Frage". "Dass Erfurter Vereine die Marke 'Stadt Erfurt' in der Fremde bekannter machen sollen, entspricht genau unserer Philosophie. Dass wir als größter Verein der Stadt nicht in dieses Konzept passen, ahnte ich bereits in den vergangenen vier Jahren", wird Gerber zitiert und kritisierte scharf: Es mangele an Wertschätzung, die sei in der Landeshauptstadt für das Geleistete nicht existent.