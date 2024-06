In der Pause wechselte FCM-Trainer Christian Titz kräftig durch. Mit Falko Michel und Martin Kaars kamen zwei Neuzugänge auf das Feld, die beide auch trafen – Kaars sogar doppelt. Über den kompletten Spielverlauf trugen sich außerdem Herbert Bockhorn, Tatsuya Ito, Jason Ceka, Alexander Nollenberger, Lubambo Musonda, Baris Atik, Xavier Amaechi, Philipp Hercher und Connor Krempicki in die Torschützenliste ein.

Souveräner Auftakt in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Dynamo Dresden hat sein erstes Testspiel bei Fortschritt Lunzenau erwartungsgemäß mit 19:0 (9:0) gewonnen. Beim Aufsteiger in die Kreisoberliga Mittelsachsen überzeugten die Elbestädter über die gesamte Spielzeit - der Torreigen startete bereits nach 180 Sekunden durch Dmytro Bohdanov, der insgesamt zwei Tore zum Sieg beitrug. Für die weiteren Treffer sorgten Tom Berger (3), Jonas Oehmichen (3), Stefan Kutschke (2), Tony Menzel (2), Robin Meißner (2), Jakob Lemmer, Oliver Batista Meier, Vinko Sapina, Niklas Hauptmann und Paul Lehmann.

Beim Kreisligisten SV 1924 Münchenbernsdorf gab sich der FC Erzgebirge Aue im ersten Testspiel der Vorbereitung keine Blöße und siegte standesgemäß mit 12:0 (4:0). Das Team von Pavel Dotchev hatte allerdings Startschwierigkeiten und brauchte bis zur 26. Minute, ehe es das erste Tor gab. Neuzugang Jonah Fabisch, der vom 1. FC Magdeburg kam, erlöste den haushohen Favoriten. Boris Tashchy legte kurz darauf nach (30. Minute), bevor Marvin Stefaniak per Foulelfmeter (40.) und Ricky Bornschein (44.) erhöhten. Der Neuzugang aus Fürth legte nach der Pause dann noch einen Treffer nach, bevor Tashchy auf 6:0 stellte (54.). Danach trafen erneut Fabisch, Stefaniak und Bornstein mit seinem dritten und vierten Tor. Omar Sijaric und Niko Vukancic machten das Dutzend voll.

Vierter Sieg im vierten Testspiel – der Chemnitzer FC hält sich weiter schadlos in der Vorbereitungsphase. Auch wenn die Himmelblauen im Duell beim Meister der Kreisoberliga Mittelsachsen, dem SV Barkas Frankenberg, ihre bis dato weiße Weste einbüßten. 15:1 (9:0) hieß es am Ende für den Regionalligisten, in die Torschützenliste durften sich Artur Mergel (4), Leon Damer (3), Nils Lishek (2), Robert Zickert, Tobias Müller, Luis Fischer, Manuel Reuter und Max Rosher eintragen.