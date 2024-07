Den sportlich anspruchsvollsten Test der Regionalligisten spielte am Mittwoch (17.07.2024) der 1. FC Lok Leipzig: Die Probstheidaer spielten bei Oberligist Wismus Gera. Das Team von FCL-Trainer Jochen Seitz setzte sich knapp mit 1:0 durch. Probespieler Min-gi Kang erzielte das Goldene Tor (48.). Den Sieg hielt Keeper Niclas Müller am Ende fest.

Bei Chemie Leipzig spielte das sportliche Ergebnis am Mittwoch eine nur untergeordnete Rolle. Die BSG spielte bei Sachsenklassen-Verein SV Lindenau ein Benefizspiel zugunsten des ehemaligen Chemie-Akteurs Andreas Barth. Der 65-jährige Barth sitzt seit einem Unfall in Thailand im Rollstuhl. Barth trainiert den SV Lindenau und konnte beim Spiel auch an der Seitenlinie sitzen.