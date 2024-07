Halle feierte nach der jüngsten Testspielniederlage gegen Zweitligist Braunschweig am Mittwoch (3. Juli 2024) einen deutlichen 5:0-(2:0)-Sieg gegen Verbandsligist Bitterfeld-Wolfen. Niklas Kastenhofer brachte den HFC per Kopf nach Vorlage von Joscha Wosz nach sieben Minuten in Führung, nach einer Viertelstunde legte Robin Friedrich per Handelfmeter nach. Auch nach der Pause war Halle wie erwartet das spielbestimmende Team. Luka Vujanic traf erst per Abstauber (56.) und dann per Volley (62.), Cyrill Akono besorgte nach abermaliger Vorlage von Wosz den Endstand (74.).