Einen Monat vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison sammeln die mitteldeutschen Mannschaften weiter Matchpraxis. Der Hallesche FC gewann am Dienstag (25. Juni 2024) sein Testspiel beim SV Sennewitz aus der Landesklasse klar mit 9:1. Das Gastspiel des FSV Zwickau beim SV Naunhof aus der Landesklasse endete 6:0.

Beim HFC feierte Neuzugang Cyrill Akono sein Debüt. Der Angreifer, der erst kürzlich vom VfB Lübeck an die Saale gewechselt war , traf in der ersten Hälfte direkt doppelt. Zur Halbzeit (5:1) wechselte HFC-Trainer Mark Zimmermann, abgesehen von Torhüter Luca Bendel, einmal komplett durch.

In Hälfte zwei schnürte dann auch der eingewechselte Luka Vujanic einen Doppelpack. Außerdem trugen sich über die komplette Spielzeit auch Pierre Weber, Robin Friedrich, Anthony Roczen, Kilian Zaruba und Testspieler Dardan Karimani in die Torschützenliste ein.

Der FSV Zwickau tat sich beim drei Klassen tiefer spielenden SV Naunhof zunächst schwer. Es dauerte bis zur 41. Minute bis Yannic Voigt den Führungstreffer erzielte, mit dem es dann auch in die Halbzeitpause ging.

Erst in der zweiten Hälfte wurde der Klassenunterschied so richtig bemerkbar. Linksverteidiger Sandro Sengersdorf traf elf Minuten nach Wiederanpfiff zum 2:0. Die übrigen Treffer zum schlussendlich doch standesgemäßen Sieg der Zwickauer erzielten Maximilian Somnitz, Lucas Will (2) und Luis Klein.