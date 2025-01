Der Angreifer, der sich auf Rechtsaußen am wohlsten fühlt, kommt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison nach Thüringen. Beim Drittliga-Aufsteiger VfB II kam er zu drei Einsätzen. Dorthin war der bei in Kaiserslautern und bei RB Leipzig ausgebildete Kaufmann zu Saisonbeginn gewechselt. Er kennt die Regionalliga Nordost aus 14 Einsätzen in der Rückrunde 2023/24 für die VSG Altglienicke. Der VSG hatte sich der in Speyer (Rheinland-Pfalz) geborene Kaufmann im Februar 2024 angeschlossen, bereitete für die Berliner zwei Tore vor.

Bildrechte: IMAGO / Steffen Beyer