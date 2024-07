Wie in den Vorjahren hat der Deutsche Fußball-Bund auch nach der abgeschlossenen Saison wieder seine besten Torjäger*innen geehrt. Dabei werden bei den Männern bis zur 11. Liga und bei den Frauen bis zur 7. Liga Trophäen vergeben. Unter den am Montag (1. Juli 2024) veröffentlichten Namen befinden sich auch zwei Spieler und eine Spielerin aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie werden wie die anderen Gewinner*innen am 14. Oktober im Rahmen des Länderspiels der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen die Niederlande in München mit den weißen Trophäen geehrt.