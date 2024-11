Der gebürtige Hallenser Stanley Ratifo, jetzt in Diensten der BSG Chemie, soll gegen seinen Ex-Verein für ein Erfolgserlebnis sorgen. Mit sechs Treffern hat der 29-Jährige bisher mehr als die Hälfte aller Chemie-Tore erzielt. Am Samstag sollen es noch ein paar mehr werden: "Ich habe Bock gegen die Truppe zu spielen und mich ein bisschen zu zeigen", so der Offensiv-Spieler im Interview mit SPORT IM OSTEN.

Die Basis für einen möglichen Erfolg ist eine sichere Abwehr. Diese war in der jüngsten Schwächephase nicht gegeben. "In der Defensive haben wir den Gegner immer wieder zu Toren eingeladen, da müssen wir natürlich wieder zu einer sauberen Kompaktheit finden", Cheftrainer Miroslav Jagatic im SpiO-Interview. Genauso wichtig sind aber auch die Tore. "Vorne werden wir auch wieder zu Chancen kommen und diese dann auch nutzen", ist sich Jagatic sicher.

Chemie konnte zuletzt von sechs Spielen nur eins gewinnen, der HFC feierte dagegen sechs Regionalliga-Siege in Folge. Hinzu kommt der Erfolg im Landespokal, auch wenn sich das Team von HFC-Coach Zimmermann nur mit Mühe und im Elfmeterschießen bei Oberligist Germania Halberstadt durchsetzte. Noch mal 120 Minuten drohen am Samstag in Leipzig Leutzsch nicht. Zum Glück, so HFC-Abwehrspieler Jan Löhmannsröben: "Zweimal in einer Woche 120 Minuten, dann bräuchte ich einen Rolator", lacht der 33-Jährige.