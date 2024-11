Zuletzt konnte Böger mit dem Team einen Sieg in Meuselwitz feiern . Einen wichtigen Erfolg für das Team, wie der 58-Jährige beobachtet hat: "Man hat es der Mannschaft angemerkt, wie gelöst sie war, dass die Woche so ein schönes Ende genommen hat. Sie hatte ja nicht gut angefangen", verweist der FCC-Sportchef auf den vorläufigen Rückzug von Bürger. Für das Spiel gegen Chemie hat sich Böger vorgenommen: "Wir wollen weitermachen. Wir wollen mit dem Eindruck aus Meuselwitz auch am Samstag auftreten."

Greifswald ist nur Tabellenneunter, hat sich mit dem neuen Trainer Markus Zschiesche aber zuletzt stabilisiert und drei Spiele in Serie nicht verloren. Ein GFC-Aufwärtstrend der HFC-Sportdirektor Daniel Meyer aber genauso wenig interessiert wie der Sieben-Punkte-Rückstand auf Lok Leipzig: "Wir kümmern uns nur um uns", so der 45-Jährige bei SPORT IM OSTEN: "Wir haben eine klare Marschrichtung. Wir wollen 70 plus Punkte haben am Saisonende. Wenn wir gegen Greifswald am letzten Hinrundenspieltag gewinnen sollten, hätten wir genau 35, also die Hälfte. Wir sind ganz gut im Fahrplan. Was der Rest macht, können wir nicht beeinflussen. Wenn jemand mehr Punkte macht, werden wir gratulieren", erklärt Meyer.