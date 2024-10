Schmitt, der 2019 einen kurzen, wenig erfolgreichen Weg mit dem FCC ging, will es einfach halten, die Atmosphäre in positive Energie ummünzen. "Das ist dann der Wunsch auch der Trainer, das rüberzubringen, von der ersten Minute an." In Luckenwalde in der Liga und in Freital im Pokal habe sein Team etwas gebraucht, um in die Partie zu. "Das hat mir gar nicht gefallen", so Schmitt, der will, dass der FSV von Beginn an „Vollgas“ gibt. Mit „Drecksarbeit“ den Druck hochhalten und so Bälle erobern ist der Plan, den Schmitt seinen Jungs mitgegeben hat. Es spricht viel für die beschworene „gewisse Ekelhaftigkeit“ von Zwickau – auf die der FC Carl Zeiss vorbereitet scheint.