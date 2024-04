Die Gäste aus Jena bestimmten die Partie von Anpfiff an. Torgefahr sprang dabei kaum heraus, bis in der 32. Minute Schiedsrichter Tim Gerstenberg auf den Punkt zeigte. Cemal Sezer wurde touchiert, Lukas Lämmel trat an und brachte Jena in Front. Zwickau kam danach besser in die Partie, doch Torraumszenen erspielten sich die Westsachsen kaum. So ging es mit einer verdienten Führung für die Bürger-Truppe in die Pause.