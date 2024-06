Zurück in die Heimat geht es für Tino Schmidt. Der gebürtige Thüringer schließt sich zur neuen Saison dem ZFC Meuselwitz an. Zuletzt stand der 30 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler beim SV Babelsberg 03 unter Vertrag.

Der Neuzugang bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung und Torgefahr mit. In 251 Spielen gelangen ihm beachtliche 51 Tore und 36 Vorlagen. Schmidt wurde beim FC Carl Zeiss Jena ausgebildet und reifte dort zum Profi. Für Jena und Babelsberg lief er insgesamt zehnmal in der 3. Liga auf.

Schmidt wurde in den letzten Jahren von einigen Verletzungen ausgebremst. Vergangene Spielzeit kam er für Babelsberg nur zu fünf Einsätzen. Ein Kreuzbandriss hatte ihn fast ein Jahr außer Gefecht gesetzt. Direkt im Anschluss fiel er wegen einem Muskelfasserriss mehrere Wochen aus. In der Vorsaison sorgten der Kreuzbandriss und eine Sehnenentzündung dafür, dass Schmidt für die Brandenburger nur in 16 Spielen auflaufen konnte.