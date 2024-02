"Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und uns zum dritten Mal in Folge selbst geschlagen", resümierte Philipp Meyer nach Abpfiff am dyn-Mikrofon. Die kommenden Aufgaben der Thüringer haben es in sich. In den nächsten Wochen warten Kiel, Melsungen und Hannover-Burgdorf auf den ThSV.