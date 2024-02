Aufsteiger Eisenach beginnt das zweite Halbjahr nach der jüngst zu Ende gegangenen Europameisterschaft am kommenden Mittwoch (7. Februar) in Wetzlar. Das Team von Cheftrainer Misha Kaufmann belegt aktuell aufgrund der schlechteren Tordifferenz Rang 17, hat aber durch den Sensationserfolg bei den Rhein-Neckar Löwen und den Heimsieg über Erlangen vor der Winterpause direkten Anschluss an die Nichtabstiegsplätze