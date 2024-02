"Peter Walz ist unser Herzstück, er scheut sich nicht, jeden Stein umzudrehen. Wir sind stolz und froh, ihn weiter in unseren Reihen zu haben", wurde ThSV-Trainer Misha Kaufmann in einer offiziellen Vereinsmitteilung am Montag (12. Februar) zitiert. Der 29-Jährige, als Teenager sogar mal Deutscher Meister seiner Altersklasse im Ringen, war vor drei Jahren während der Corona-Pandemie eigentlich nur zur Aushilfe von Drittligist HG Saarlouis nach Eisenach gekommen. Längst ist der Polizist, den sie beim ThSV liebevoll den "Commissario" nennen, gar nicht mehr wegzudenken aus der Wartburgstadt.