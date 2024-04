Das Team von Till Wiechers fand in Neckarsulm überhaupt nicht in die Partie, der erste Treffer gelang erst nach fünf Minuten. Da in den ersten zwanzig Minuten aber auch die eigene Defensive weitestgehend ordentlich stand, hielt sich der Rückstand zunächst bei zwei Toren. Mit vier Treffern am Stück zogen die Gastgeberinnen aber davon (12:6/23.), zur Halbzeit lag Halle-Neustadt sogar mit acht zurück.