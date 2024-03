Es ist ein Spiel, bei dem die Zwickauerinnen nur gewinnen konnten. In Bietigheim nahm das Spiel auch zunächst den erwarteten Lauf. Nach 19 Minuten führte der haushohe Favorit mit 15:9. Aber Zwickau gab sich nicht auf, nutzte auch, dass die Gastgeberinnen zeitweise etwas sorglos agierten. Und so stand es plötzlich nur noch 15:14. Coach Norman Rentsch lobte in der Auszeit sein Team. Zur Pause stand es 19:16, weil Bietigheim mit dem Pfiff noch einmal traf.

Unter der Woche wurde noch ein Abschied beim BSV verkündet: Die Kapitänin geht von Bord. Diana Magnusdottir verlässt Sachsen Zwickau und wird in der neuen Saison für Ligakonkurrent HSG Blomberg-Lippe spielen. Und der Abschied nach vier Jahren fällt der Isländerin nicht leicht. "Nach 4 Jahren in Zwickau habe ich mich dafür entschieden nicht zu verlängern und mich einer neuen handballerischen Herausforderung zu stellen", erklärte die 26-Jährige.

Die wichtige Auswärtspartie des SV Union Halle-Neustadt bei der Neracksulmer Sportunion musste am Abend des Karsamstags leider abgesagt werden. Grund war eine nicht bespielbarere Platte, da der Boden in der Ballei-Halle an einigen Stellen zu rutschig war. Wegen des zu hohen Verletzungsrisikos pfiffen die Schiedsrichterinnen Katharina Heinz und Sonja Lenhard in Absprache mit beiden Vereinen die Begegnung nicht an.