Der SC Magdeburg hat den dritten Deutschen Meistertitel seit der Wiedervereinigung so gut wie in der Tasche. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am Sonntag (26. Mai 2024) vor 6.600 Zuschauern in der heimischen Getec-Arena mit 30:28 (17:13) gegen den SC DHfK Leipzig durch.