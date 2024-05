In der 38. Minute zog sich Gisli Kristjansson bei einem Zusammenprall offenbar eine Knieverletzung zu, konnte das Parkett aber immerhin aus eigener Kraft verlassen. In den Schlussminuten stellte Wiegert noch den 39-jährigen Mikael Aggefors ins SCM-Tor, der so erstmals länger zum Einsatz kam. Nur beim 43:28 beim HSV Hamburg erzielten die Magdeburger ebenfalls so viele Treffer wie am Donnerstagabend.

Das Team aus Sachsen-Anhalt besitzt in diesem Jahr beste Chancen auf das historische Triple: In der HBL dürfte das Fernduell mit den zweitplatzierten Füchsen Berlin entschieden sein, den DHB-Pokal hat der SCM bereits gewonnen - und in der Champions League qualifizierte sich der Titelverteidiger erneut für das Final Four am 8. und 9. Juni in Köln. Gegner im Halbfinale ist Aalborg Handbold. Im Finale würden der FC Barcelona oder der THW Kiel warten.