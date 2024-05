"Claares“ Zeichen in grün-rot

Der Rückraumspieler, der vor der Saison aus Aalborg an die Elbe gewechselt war, verlängerte seinen Vertrag am Donnerstag (23.05.2024) vorzeitig um zwei Jahre bis 2028.

"Ich wurde fantastisch im Team aufgenommen und fühle mich hier vom ersten Tag an auf und neben dem Feld super wohl. Die Stimmung in der GETEC Arena, die die Fans hier entfachen, ist atemberaubend und macht Lust auf mehr. Daher freue ich mich sehr darüber, noch länger in Magdeburg zu bleiben", wird der 27-Jährige in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Er habe beste Voraussetzungen, sich sportlich weiterzuentwickeln und Erfolge zu feiern. "Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können – am liebsten schon in dieser Saison."

Selbst Wiegert von Claar überrascht

Claar brauchte in seinem neuen Umfeld keinerlei Eingewöhnung, sondern schlug ein wie ein Blitz. In seinen bisher 30 Spielen in der Bundesliga glänzte der Schwede mit 158 Toren und 78 Assists. Ähnlich überragend ist seine Statistik in der laufenden Königsklasse, in der ihm bislang 77 Treffer gelangen. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter