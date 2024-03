Im zweiten Durchgang agierten die Dortmunderinnen im Angriff variabler und setzten immer wieder Kreisläuferin Lisa Antl erfolgreich ein. So wandelten sie den Pausenrückstand in eine 22:21-Führung (42.) um. Die Schlussphase entwickelte sich zum Krimi. 75 Sekunden vor Schluss behielt Kathrin Pichlmeier am Siebenmeterpunkt die Nerven und glich für die Gastgeberinnen zum 29:29 aus. Im folgenden Angriff brachte Harma van Kreij den BVB erneut in Führung, doch dem THC blieb eine Restspielzeit von 29 Sekunden. Vier Sekunden vor Ende kam Kerstin Kündig noch einmal aus halbrechter Position zum Abschluss, doch Dortmunds Torhüterin Tess Lieder parierte und rettete so den Auswärtssieg des Tabellenzweiten.