Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die zweite Auswärtsniederlage in dieser Bundesliga-Saison hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor am Dienstagabend vor 2,000 Zuschauern beim amtierenden DHB-Pokalsieger TuS Metzingen mit 33:35 (16:17). Johanna Reichert avancierte mit elf Toren zur besten Werferin des THC, der zuvor letztmals am 16. September 2023 in der Liga auswärts verloren hatte. Trotz des Rückschlags rangieren die Thüringerinnen mit 33:11 Punkten weiterhin auf Platz vier, der eine Teilnahme an der European League garantieren würde. Bei einem Sieg wäre man auf Position zwei geklettert.