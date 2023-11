Mitte der ersten Hälfte setzte sich der Gastgeber phasenweise auf drei Tore ab, doch mit einem 4:0-Lauf in Überzahl kam die HC Elbflorenz zurück und schaffte mit der Pausensirene den 18:18-Ausgleich. Nach dem Angriffsfeuerwerk in der ersten Halbzeit tat sich Dresden nach der Pause schwer und traf in den ersten neun Minuten nur einmal, weil Bietigheim in der Abwehr deutlich besser zupackte. Auch wenn das Dresdner Spiel nicht mehr ganz so frisch wirkte, hielt die Mannschaft stark mit und ließ sich nie abschütteln, allerdings gelang es auch nicht, dass knappe Spiel zu biegen. Mit zehn Toren war Sebastian Greß bester Werfer der Gäste. Bei den Gastgebern stach Christian Schäfer mit einer Wurfquote von 100 Prozent und ebenfalls zehn Treffern heraus.