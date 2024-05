Die Ausgangslage war klar: Ein Sieg in eigener Halle gegen die bereits abgestiegenen Vipers und alle Abstiegssorgen wären vom Tisch. Und mit dieser Attitüde startetet die Handballerinnen des BSV auch in die Partie. Ein schneller 3:0-Lauf in den ersten Minuten sollten die Nerven aller Beteiligten beruhigen. Bereits Mitte der ersten Hälfte führten die Gastgeber 15:6 und zeigten eindrucksvoll, dass es für Bad Wildungen an diesem Abend nichts zu holen gab. In keiner Phase des Spiels hatten die Zuschauer in der Halle Sporthalle Neuplanitz das Gefühl, ihr Team könnte das Spiel noch aus der Hand geben.