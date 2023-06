Die Schwarz-Weißen begannen konzentriert. Linksaußen Lea-Sophie Walkowiak traf nach knapp sechs Minuten zum 6:3. In der Folge wurden die Gäste jedoch nachlässig. Die Schwäbinnen legten einen 5:1-Lauf auf die Platte und führten urplötzlich mit 8:7 (14.). Es sollte – so viel vorweg – aber der einzige BSV-Rückstand in dieser Partie bleiben. Spätestens nach dem Doppelschlag von Anna Frankova und Jasmina Gierga (20./11:9) war der Bundesligist wieder in der Spur. Das beeindruckte Frisch Auf in den letzten Minuten vor der Pause. Giergas Hattrick zwischen 28. und 30. Minute bescherte dem BSV schon zur Halbzeit die Vorentscheidung (18:12).



Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Favoritinnen zunächst nicht nach. In der 45. Minute warf Toptorschützin Ema Hrvatin (insgesamt acht Treffer) erstmals einen Acht-Tore-Vorsprung heraus (27:19). Im Gefühl des sicheren Zwickauer Sieges betrieb Göppingen in den letzten Augenblicken einer langen Saison noch etwas Schadensbegrenzung – mehr jedoch nicht.