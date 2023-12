Die Viertelfinalduelle werden am 3./4. Februar 2024 ausgetragen – wenige Tage nach Ende der im Januar anstehenden Europameisterschaft in Deutschland. Das traditionell in Köln ausgetragene Pokal-"Final Four" folgt dann Mitte April. Bereits an diesem Samstag (16. Dezember, 17:30 Uhr im SpiO-Liveticker) wird es eine erste Kostprobe geben, wenn das Wiegert-Team die Mannheimer in der Bundesliga zum ersten Duell in dieser Saison begrüßt.