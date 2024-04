Der EHV Aue gewann in den bisherigen 29 Saisonspielen nur fünf Mal. Zuletzt hatte es sechs Niederlagen in Serie gegeben. Auch der Trainerwechsel Mitte November von Stephan Just zu Olafur Stefansson brachte keine Wende. Der einstige Star des SC Magdeburg haderte immer wieder mit den Leistungen der EHV-Akteure. Am Sonnabend hatte Aue auch im Kellerduell beim Vorletzten TuS Vinnhorst klar mit 17:24 das Nachsehen gehabt.