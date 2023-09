Kreisläufer Mika Sajenev, der unter der Woche mit einem Zweitspielrecht für den EHV ausgestattet wurde, war im Kader. Der über zwei Meter große Kreisläufer kam vom SC DHfK nach Aue und soll nicht nur Spielpraxis sammeln, sondern auch den Erzgebirglern bei der Mission Klassenerhalt helfen. "Wir freuen uns, mit Mika einen weiteren jungen, talentierten und erfolgshungrigen Spieler in unsere Mannschaft einbauen zu können. Wir sind somit noch besser und breiter aufgestellt, um das Ziel Klassenerhalt in der 2. Handballbundesliga erreichen zu können", sagte Stephan Swat, sportlicher Leiter des EHV, zur Verpflichtung Sajanevs. Doch der Kreisläufer hatte sich sicher eine andere Art Spiel als Debüt gewünscht.

Die Partie begann verhalten. Aue ging zunächst in Führung und hielt gut mit. Dieudonne Mubenzem machte zwei Tore aus dem Rückraum, doch dann stellten sich die Eulen auf die Sachsen ein. Zu wenig kreativ spielte der EHV in der Folge im Angriff, kassierte zwischen der zwölften und 15. Minute vier Tore am Stück und geriet mit 6:9 ins Hintertreffen. Die Mannschaft von Stephan Just spielte ihre Offensivaktionen zu fahrig aus. Sekunden vor der Halbzeit hätte Aue bis auf drei Tore Rückstand verkürzen können, doch der Ball ging verloren, Ludwigshafen spielte mit Tempo und zog auf fünf Tore davon.