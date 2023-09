Es bleibt dabei: Auswärts gibt es für den Bundesliga-Aufsteiger aus Thüringen weiter nichts zu holen. Dabei stand das Spiel in Erlangen lange auf des Messers Schneide, doch am Ende fehlten Ideen und Durchschlagskraft. In Nürnberg stand nach 60 Minuten eine 23:28-Niederlage. Bester ThSV-Werfer war Ivan Snajder mit acht Toren. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Wir schaffen es aber in Überzahl nicht. Ich bin stolz, was wir in der Abwehr geschafft haben. Aber wir können es nicht ummünzen. Wir gehen in Überzahl jedes Mal in Rückstand", erklärte Eisenachs Trainer Kaufmann bei "Dyn".