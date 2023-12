Es sieht gut aus für den SC Magdeburg, auch auf internationalem Parkett. Die zwei Niederlagen zum Auftakt in der Champions-League-Gruppe B sind so gut wie abgehakt, die Mannschaft von Bennet Wiegert ist kontinuierlich auf dem Vormarsch. Sieben Siege folgten in Serie, zuletzt konnte auch der französischen Rekordmeister Montpellier HB die Grün-Roten nicht bremsen. Mit dem achten Streich (wieder zwei Zähler), könnte der SCM in der Tabelle sogar auf Platz zwei springen, der derzeit punktgleich (14:4) von Veszprem HC besetzt wird. Hängt also davon ab, ob der SCM gewinnt und wie die Ungarn am gleichen Abend bei Wisla Plock spielen.