Nachdem der Thüringer HC unter der Woche gegen Bensheim-Auerbach in der Bundesliga einen Dämpfer erlitten hatte, musste das Team von Trainer Herbert Müller am Samstagabend (10. Februar) nun auch die erste Europapokal-Niederlage in dieser Saison einstecken. Die bereits zuvor für das Viertelfinale qualifizierten Thüringerinnen kassierten bei Dunarea Braila in Rumänien eine letztendlich derbe 23:33-(12:16)-Schlappe, die ihnen zugleich die Tabellenführung in Gruppe B der EHF European League kostete.