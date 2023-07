Jubeln darf man auch beim ThSV Eisenach und SC DHfK Leipzig. Der erst 19-Jährige Niclas Heitkamp, der vor wenigen Wochen von der Messe- in die Wartburgstadt gewechselt war, konnte sich im Finale ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Auch Heitkamps ehemaliger Teamkollege beim SC DHfK, Mika Sajenev, ist Weltmeister. Er gehörte ebenfalls zum deutschen Team, stand aber zuletzt im Halbfinale gegen Serbien auf der Platte und war im Endspiel nicht Teil des Kaders.