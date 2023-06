Als Gruppensieger treffen die WM-Mitausrichter am Donnerstag in der deutschen Hauptstadt nach bislang fünf Erfolgen im Kampf um einen Platz im Halbfinale auf den Nachwuchs von Weltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Dänemark. Das Semifinale am Samstag sowie die Medaillenspiele am Sonntag finden am Wochenende ebenfalls in Berlin statt. Die Talente des Deutschen Handballbundes (DHB) hatten den Titel bisher 2009 und 2011 gewinnen können, beide Mal ebenfalls mit dem späteren Männer-Bundestrainer Heuberger auf der Bank. Seine bislang letzte WM-Medaille hatte der deutsche U21-Nachwuchs durch Platz drei vor sieben Jahren in Brasilien gewonnen.